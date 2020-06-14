Дружина Олександра Цекало актриса і художниця Дарина Эрвін показала, як відпочиває на вихідних
На фото красуня позує в сорочці, яку спустила на плечах, при цьому показавши, що вирішила не надягати бюстгальтер. Волосся Дарина залишила розпущеним, а в руках тримала келих з благородним напоєм. Ервін дивилася спокусливо в камеру, завдяки чому знімок отримав особливий шарм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 200 лайків і написали кілька коментарів:
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"Красива! Щаслива!!!!!!", "Дуже класна...дуже...така незвична,така світла...", "Джоконда відпочиває...", "Просто вогонь", "Мона Ліза сучасності".
Повідомлялося, що 28-річна дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін показала спільний відпочинок з чоловіком.
Дівчина досить рідко публікує спільні знімки зі своїм зірковим чоловіком, але на цей раз кадри виявилися досить пікантними.
«Любов під час пандемії», - підписала даний пост Ервін.
Раніше ми повідомляли, що Олександр Цекало так і не зміг зберегти з колишньою дружиною Вікторією Галушко дружні відносини.
Як відомо, Олександр Цекало зі своєю новою дружиною Дариною Ервін живе в США, куди до них прилітають погостювати діти актора від третього шлюбу.
Нагадаємо, повногруда дружина Цекало без сорому побешкетувала на пляжі з роздягненим чоловіком
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