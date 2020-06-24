Дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін, показала незвичайний спільний кадр
Цього разу красуня була в топі і позувала дуже близько до об'єктива камери, адже знімала саму себе. Поруч можна побачити Олександра, який був у чорній футболці та з пишною бородою і вусами. На ще одному знімку пара вже цілувалася, не соромлячись камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Любов не знає кордонів. Мої улюблені", - написано під фото.
Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:
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"Спасибі закоханим", "Так рада за вас. Але молодість грає роль! І вона грає", "Дариночка,Які Ви Тут Щасливі!!!))Так і будьте Завжди!!!))", "Красуня і чудовисько кіно дивився недавно", "Яка прекрасна пара! Все поруч нервово курять", "він поруч з вами помолодшав! Ви чарівниця", "Так Любов не знає кордонів. Дуже приємно дивитися на закоханих. Нехай їх промінчик любові осяє всіх не змогли бути разом".
Повідомлялося, що 29-річна дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін розкішно відсвяткувала свій день народження.
Судячи з сториз красуні, її день народження почався на яхті. Вона обіймалася з Цекало і робила щасливі селфи. Дівчина була одягнена в сукню з глибоким декольте, її пишні груди ледь не выпрыгивала назовні.
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