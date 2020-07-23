Молодая жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин поделилась с поклонниками пикантным фото

У себя в Инстаграм красотка опубликовала снимок, на котором позировала в очень миниатюрной маечке, которая ничего не скрыла, передает Politeka.net. Девушка стояла возле стены, держа в руках сигарету и пачку сигарет. Она широко улыбалась и смотрела в кадр.

Стоит отметить, что все внимание подписчиков Эрвин было обращено на ее пышную грудь, которая буквально выпрыгивала из майки. Сразу становится понятным, чем красотка соблазняет звездного мужа.

За полдня ее фото собрало более 1,5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Больше рисунков!!!», «Красавица моя», «Куколка», «Красотка», «Все мысли только о любви», «Чистая радость», «Так счастлива», «Ты так восхитительна», - пишут пользователи сети.

Ранее Дарина Эрвин уже публиковала фото с этой съемки. Правда, на нем она стояла уже без маечки. Девушка избавилась от лишней части гардероба, прикрыв свои прелести рукой. Видимо, именно так Дарина трудится над своими картинами и соблазняет мужа.

Как известно, Цекало и Эрвин начали встречаться в 2018 году, а в 2019 году узаконили свои отношения в США.

Напомним, что Дарина Эрвин забыла о белье и засветила лишнее, приспустив рубашку: "Джоконда".

А еще Politeka писала, что Дарина Эрвин устроила непристойные игрища с мужем прямо на камеру: "Красавица и чудовище".

Также Politeka сообщала, что Дарина Эрвин вскарабкалась на мужа прямо посреди ресторана, кадры облетели сеть: вторая Лолита.