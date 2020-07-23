Відомий співак Томас Нойвірт, який відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, показав себе з ранку

На фото Кончіта показала себе у футболці, лежачи на чомусь. Вурст доповнила образ світлим волоссям та чорною пишною бородою. Також можна помітити, що зірка виспалася, можна помітити тиху усмішку на обличчі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - писав Томас.

Фанати поставили більше 3 тисяч лайків і написали коментарі:

"Милий і чарівний. Доброго ранку, мій любий", "Доброго ранку", "Доброго ранку, Німеччина", "Привіт тобі, людино", "Мій ідол. Доброго ранку з Балі, Індонезія", "Вогонь".

Повідомлялося, що знаменитий співак Тому Нойвірт, який більше відомий під псевдонімом Кончіта Вурст здивував перевтіленням.

Артист з'явився на кадрі у всьому рожевому. Це один з найбільш епатажних образів співака за останній час, так як кілька місяців Тому віддає перевагу тільки темні відтінки в одязі і більш мужній вигляд.

Раніше ми повідомляли, що відомий співак Томас Нойвірт показав публіці себе без зайвих прикрас.

На фото Вурст лежить на ліжку без одягу. Зірка була в окулярах, а образ доповнила бездротовими навушниками. Можна помітити і прикрасу на носі співачки, яка дивилася прямо в об'єктив камери. Волосся в цей раз були артистки рожевого кольору, так як Вурст нещодавно змінила свій образ.

Нагадаємо, переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст потрясла змінами у зовнішності

А ще Politeka писала, що переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст знялася топлес, влаштувавши спеку

Також Politeka повідомляла, що Кончіта Вурст без сорому показала оголене тіло в прямому ефірі



