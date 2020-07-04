Австрийский певец Том Нойвирт, прославившийся под псевдонимом Кончита Вурст, покорил фанатов откровенным образом

Звезда "Евровидения" пообщался с поклонниками по видеосвязи и опубликовал запись на своей странице в Instagram, - передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз).

Для общения с фанатами в прямом эфире Том выбрал весьма пикантный наряд - тоненькую золотистую жилетку, которя едва прикрывает его грудь. Стоит отметить, что наряд очень напоминает платье. Кроме того, певец не застегнул жилетку, показав свой рельефный живот. На голове у знаменитости можно заметить розовую повязку, которая придерживает волосы.

Пользователи социальных сетей восхитились открытостью и добродушием Кончиты Вурст в комментариях:

"Ты чудо. Искренний, яркий. И очень добрый. И да. Я обожаю твой нос. И ты мое самое большое вдохновение в жизни. Очаровательный человек. Без тебя моя жизнь потеряла бы всякий смысл. Спасибо планете за Тома Нойвирта"; "Будь счастлив всегда, наш удивительный, невероятно уникальный артист и человек)) Наше Солнце) До скорой встречи)))"; "Неудержимая конфетка".

Стоит отметить, что недавно Том кардинально сменил имидж и предстал на фото во всем розовом, хотя до этого он носил более мужественную одежду темных оттенков.

Поклонники допустили, что любимец снова превращается в женственную личность, которой он так запомнился на песенном конкурсе "Евровидение".

Напомним, Кончита Вурст вернулась к легендарному образу, вызвав фурор в сети.

А еще Politeka писала, что Кончита Вурст огорошила видом без косметики, звезду Евровидения не узнать.

Также Politeka сообщала, что эпатажная Кончита Вурст огорошила изменениями во внешности.