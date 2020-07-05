Знаменитый певец Том Нойвирт, который выступает под псевдонимом Кончита Вурст, показал свежий образ и рассказал о выходных

На фото Кончита позирует без футболки, демонстрируя свое тело. Вурст не стеснялась себя показать, а также пышную бороду и густые волосы, а сама смотрела в камеру. Образ звезда дополнила серьгами в ушах и носу, а фото было черно-белым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Счастливых выходных счастливые люди", - написала Кончита под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Счастливых выходных Том. Надеюсь, мы увидимся на следующей неделе", "Великолепна", "Тебе тоже, дорогая", "Спасибо дорогой, тебе тоже", "Неотразима".

Ранее мы писали, что знаменитый певец Том Нойвирт, который выступает под псевдонимом Кончита Вурст, снова всех удивил изменением своей внешности.

Однако на новом фото, он выглядит совсем по-другому. Том Нойвирт позирует с идеально уложенными длинными волосами, которые закрывают часть лица. А глаза подчеркнуты ярким макияжем и накладными ресницами.

Сообщалось, что известный певец Томас Нойвирт, которого все знают под псевдонимом Кончита Вурст, показал себя без одежды.

На фото Томас позирует в голым торсом, довольно большой бородой и потрепанными волосами. Нойвирт прикрыл глаза от солнца, а в ушах у него можно увидеть беспроводные наушники. Благодаря снимку можно увидеть, что торс у певца довольно лохматы, а еще подкачанный.

Напомним, Кончита Вурст сразила наповал соблазнительным образом в бусах, перевоплощение впечатляет

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