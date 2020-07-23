Популярна українська виконавиця Джамала зізналася, що зважилася на ризиковану відпустку

На своїй сторінці в Instagram красуня поділилася з шанувальниками планами на це літо, передає Politeka.net. Джамала опублікувала серію фото з аеропорту Бориспіль. Співачка позувала на камеру з чоловіком і двома дітьми. Джамала і її чоловік були в масках. Старший син співачки теж використовував засіб захисту. За словами Джамали, вони дотримувалися всіх правил, але все ж зважилися на відпустку за кордоном.

«Нарешті це сталося! Ми зважилися. Відпустка. Довгоочікувана. По-особливому вистраждана. Так, ми божевільні! Вирушили в поїздку з двома маленькими дітьми без нянь, бабусь і дідусів, просто коляски і ми - сповнені любові і ентузіазму підкорювати світ. Гаразд, не світ, а просто узбережжя Мармаріса», - підписала фото зірка.

За годину пост співачки зібрав майже 15 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Ух ти!! Джа, ми дуже раді за вас, любі, відмінного відпочинку і терпіння», «Ось це ви відчайдушні! Круто!», «Ну Ви екстремали!!! І Молодці!», «Сміливі хлопці! Прекрасного відпочинку!», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що сьогодні не всі українці наважуються летіти за кордон відпочивати. Особливо, згадуючи, як довгий час наших співвітчизників не могли евакуювати із закритих на карантин країн.

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