Джамала показала чарівні знімки в мережі, які отримали безліч лайків та коментарів

Як повідомляє Politeka.net зовсім нещодавно Джамала вдруге стала мамою – співачка народила чудового синочка, якого назвала Селім Гірай. Всю вагітність артистка ділилася з шанувальниками ніжними фото і описувала свої відчуття та зміни, що відбуваються з нею в цікавому положенні.

Вона продовжує і зараз відвертими з фанами та сміливо показує перші місяці життя свого малюка.

Тепер же Джамала вирішила поділитися зворушливим фотосетом, зробленим зі своїм малюком. На знімках зірка позує з молодшим сином Селім Гіраєм, якого тримає на своїх руках.

Судячи по знімках, співачці вдалося повернутися в форму легко і просто, адже на знімках вона виглядає бездоганно. Джамала позувала в костюмі незвичайного крою: спущені короткі рукави, широкі штани з замками з боків, топ з білими вставками. Цікавою деталлю стали жовті тканинні смужки на талії.

Вона доповнила свій образ витонченими прикрасами: кулончиком, сережками і браслетом.

Шанувальники прийшли в захват від згуртованої і щасливої зіркової сім'ї. Не забули вони і про компліменти для зовнішнього вигляду Джамали.

"Мадонна 💞", "Як так виглядати після пологів?? 🌹", " Наче й не народжувала, красуня👍💥", "Ви чудові!", "Джамала Ви прекрасні", "Виглядаєш мега😍😍😍♥️", "Який гарний костюмчик 😘", " Ти прекрасна😍 так сумую💔 рада що був концерт!! Люблю❤️".

Нагадаємо, Джамала відверто зізналася у своїх страхах.

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