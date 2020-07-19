Зовсім нещодавно українська співачка Джамала стала мамою вдруге, і зараз вона радує шанувальників не тільки знімками малюка, але і своїми власними

Так, красуня опублікувала яскраві фото в гарній сукні в квіточку, повідомляє Politeka.net. Кадри були зроблені близько до співачки, тому стверджувати, в який час артистку фотографували - не можна.

Певно, Джамала на цих фото ще вагітна.

На першому фото зірка позувала на стільці, і видно її животик.

Вітер розвіяв волосся. Красуня посміхалася і дивилася в камеру.

На одному з фото Джа була на вулиці, а завершив її образ акуратний капелюшок. Видно, що артистка просто світиться від щастя.

"Придумай підпис сам", - написала співачка.

За дві години пост зібрав майже 9000 лайків та багато коментарів.

"Така дуже гарна", "Просто щаслива і неймовірно красива жінка😻", "краща Наааай❤️❤️❤️", "1 фото Не виспалася 2. Задумалася. 3. Щаслива🤗😍", "Леді в червоному", "Моє натхнення 😍❤️", "Фух, нарешті народила🤣", "Красива😍🙌", "Сонячна красуня Джа 🌞🌞🌞", "В очікуванні дива ❤️❤️❤️", "На всю голову мрійник ❤️", "🌼🌼🌼 А мрії ген летять за небосхилі, прекрасна жінка, у думках літає. В очах надії, радість очікування. Така щаслива, світла, як зірка з ранку. 🌞", "Людина хоч і не літає, а крила має ❤ ", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, Джамала народила чудового синочка, якого назвала Селім Гірай. Зірка вирішила показати фото з малюком, якого тримала на своїх руках.

Судячи по знімку, співачці вдалося повернутися в форму легко і просто, адже вона виглядає бездоганно.

Нагадаємо, вагітна Джамала відверто зізналася у своїх страхах.

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