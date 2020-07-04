Співачка Джамала намагається не пропустити жодного моменту після народження другого сина

Як передає Politeka.net, про це вона розповіла в своєму Instagram.

Як відомо, співачка Джамала стала вдруге матір'ю два тижні тому, і після пологів її життя кардинально змінилася.

За її словами, малюк Селім-Гірай змінюється кожен день, тому переможниця "Євробачення" намагається не втратити жодного моменту. Публікацію у своєму мікроблозі Джамала супроводила теплим родинним знімком, на якому вона зображена ще з животиком.

"Хочеться, звичайно, швидше налагодити розклад. Можу сказати, що цей хлопець виразно вимагає більше уваги, ніж вимагав Емір. Чи то літо, чи то весь хаос, який відбувається за вікном, розташовує до того, щоб ще більше насолодитися моментами материнства", - написала вона в Instagram.

Джамала також зазначила, що намагається вдивлятися в свого другого сина, щоб помічати навіть найменші зміни.

"Я бачу, як Селім-Гірай змінюється просто кожен день, це навіть непристойно. Не пам'ятаю, щоб я помічала, як Емір так швидко змінюється... Вдивляєшся в деталі: ось бров, ось око, ось обличчя... Мені здавалося, цей процес буде відбуватися повільніше. І я жадібно вдивляюся в Селім-Гірая, хочу зафіксувати в пам'яті кожну секунду", - продовжила українська співачка.

Підсумовуючи, Джамала додала, що через два тижні після пологів зрозуміла, наскільки круто бути мамою двох синів.

"Кажуть, що мама, у якої два сина, по-справжньому має крила. Тут все сходиться, у мене навіть пісня є на цей рахунок", - резюмувала співачка в своєму мікроблозі.

"Пацани - це круто! І дівчинка ще буде, якщо Ви цього захочете", "Це так здається, що з першою дитиною як-то не так) у мене точно так само - буд-то й зовсім забула, як донька була маленькою, коли народився син, буде третій - все знову буде як вперше)", "Бути мамою взагалі круто!Здоров'я вам!" "Дуже рада за вас з Бекіром", - підтримали її фанати в коментарях.

Нагадаємо, вагітна Джамала відверто зізналася у своїх страхах.

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