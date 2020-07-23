Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою версією Кардашьян, блиснула пишними формами в оригінальному купальнику

На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала фото з душу, передає Politeka.net. Красуня натягнула на свої неосяжні форми зелений купальник незвичайного фасону. У ньому не було звичної зони декольте – тканина прикрила принади зверху. Зате знизу тканина, утримувана мотузочками, почала розходитися. На загальний огляд Бахарі виставила нижню частину своїх принад, підкоривши фанатів своєю сміливістю.

За кілька годин красуня зібрала майже 5 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

«Божественне тіло», «гарне волосся і очі», «Привіт, східна принцеса», «Чудова краса», «Хочу таке ж тіло, як у вас», «Гаряче», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що турецька Кардашьян позувала в лосинах і топі розового кольору. Модель повернулася до камери своєю величезною «п'ятою точкою», щоб показати свою гордість у всій красі. Варто зазначити, що форми моделі і справді вражають.

Крім цього, нещодавно Гюль Бахарі красувалася на пляжі в тісному комбінезоні з глибоким декольте. Дівчина не стала надягати білизну, дозволивши своїм грудям жити своїм життям.

Нагадаємо, що Гюль Бахарі без сорому задерла спідницю, засвітивши найсолодші місця: «Як тигриця».

А ще Politeka писала, що Гюль Бахарі полонила розміром «кавунчиків» без білизни: «Це взагалі законно?».

Також Politeka повідомляла, що Гюль Бахарі не змогла втримати "персики" в королівському декольте: "Справжня лялька".