Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала незвичайний образ, здивувавши фанатів

На фото Бахарі варто в коротенькій сукні з величезним декольте, яке не приховало пишний бюст красуні. Гюль спокусливо вигнулась, демонструючи фігуру. Красуня залишила волосся розпущеним, а доповнила образ яскравим макіяжем. Дівчина стояла мармуровому коридорі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудовий вид", Який ракурс", "Ох, крихітка", "Я не фотограф, але можу уявити, як ми разом", "Вау, ідеально", "Справжня лялька".

Повідомлялося, що Популярна турецька модель Гюль Бахарі розбурхала яскравим образом на заході сонця.

Дівчина була одягнена в костюм леопардовий забарвлення. Короткий топ ледь вмістив величезні груди Бахарі, а довга спідниця з розрізом оголила частину ніжки моделі.

Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, показала неймовірно фігуристу подружку.

Так, дівчина позує в міні-сукні з глибоким декольте, яке максимально підкреслює її значні принади. При цьому ззаду в дзеркалі видно інші принади красуні.

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