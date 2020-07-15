Популярна турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією Кардашьян, блиснула розкішної фігуркою в тісному комбінезоні

У себе в Instagram красуня поділилася свіжим знімком у спокусливому вбранні, передає Politeka.net. Дівчина одягла мініатюрний комбінезон голубого кольору, який ледь приховав її пишні форми. Округлі стегна Бахарі були сильно обтягнуті щільною тканиною, а груди ледве не випали з відвертого вбрання. Глибоке декольте, яке розтягнулося до талії красуні, зробило акцент на неймовірній фігурі Гюль.

За кілька годин пост зірки зібрав більше 3 тисяч лайків. В коментарях дівчині залишили багато приємних слів.

«Вау це красиво», «Виглядає чудово», «Фото ідеальне», «Абсолютно чудова», «Супер зірка», «Ти дівчина моєї мрії», «Ти схожа на Покахонтас», «Це взагалі законно бути такою красивою?», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що турецька Кардашьян приміряла на себе спокусливий леопардовий костюм. Короткий топ ледь вмістив величезні груди Бахарі, а довга спідниця з розрізом оголила частину ніжки моделі.

Крім цього, нещодавно модель опублікувала фото, на якому позувала в ніжному обтягуючому платті. Дівчина продемонструвала розкіш, довівши шанувальників до екстазу.

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