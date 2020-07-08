Популярна турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією Кардашьян, розбурхала яскравим образом на заході сонця

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина була одягнена в костюм леопардового забарвлення. Короткий топ ледь вмістив величезні груди Бахарі, а довга спідниця з розрізом оголила частину ніжки моделі. Варто відзначити, що красуня максимально задерла спідницю, щоб засвітити спокусливі вигини.

За 9 годин пост зірки зібрав майже 4 тисячі лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Красуня», «Солодка», «будь ласка, я хочу поцілувати тебе», «Прекрасна леді, елегантна, вишукана і чарівна», «Як тигриця», «Чудова гаряча», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі показала свої неосяжні м'ячики у всій красі. Вона одягла білу футболку, яка максимально облягла її груди. Модель з ногами залізла на диван, піднявши і розставивши руки - щоб ніщо не заважало шанувальникам милуватися її пишною красою.

Образ красуня доповнила картатим міні-сарафаном, який надав особливої пікантності її образу школярки.

Крім цього, нещодавно Бахарі показала достоїнства своєї фігури в обтягуючому платті. Дівчина натягнула рожеве плаття, яке ідеально на неї село.

Нагадаємо, що Гуль Бахарі вразила видом в сміливому купальнику: "Максимальне задоволення".

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