Штучне посилення курсу до 23,5 гривень за долар призвело до падіння промисловості і ВВП України

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в інтерв'ю РБК-Украина.

«Я теж за гнучкий обмінний курс. Просто вважаю, що курс використовувався для маніпуляцій. Ми розуміємо, що в минулому році посилення курсу до 23,5 гривень/долар, по суті, заклав падіння нашої промисловості і ВВП», - заявив глава відомства.

У свою чергу він упевнений, що коли ринки сприятливі, треба поповнювати резерви НБУ. "Національний банк поповнював, але з моєї точки зору, недостатньо", - зазначив Петрашко.

Міністр додав, що для стимулювання зростання економіки і прискорення зростання ВВП, треба проводити експансіоністську монетарну політику.

"Ця політика полягає в досить простих речах – збільшення пропозиції грошей на ринку. І це не мається на увазі друк грошей. Це звичайний монетарний інструмент. Адже коли курс коливається з 28,5 і йде в 23 гривні/долар, то ми розуміємо, які катастрофічні наслідки це має для нашої експортно-орієнтованої промисловості", - підкреслив він.

Петрашко підкреслив, що на його переконання, потреби посилювати курс з 28,5 до 23 гривень/долар не було.

"Монетарна політика НБУ була жорсткою", - додав він.

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