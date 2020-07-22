Что будет с валютой

Стало известно, что будет с курсом доллара в Украине на текущей неделе

Свой прогноз в комментарии журналистам озвучил аналитик Тарас Котович, передает РБК-Украина.

По его условам, уже до конца рабочей недели курс доллара может подскочить до отметки в 28 грн/$.

Это произойдет при условии, если государственный регулятор и дальше не будет принимать участия на валютном рынке.

Котович уверяет, что назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка не способствовало стабилизации курса гривны и прошлую неделю он закончил на уровне 27,4 гривен/$.

"В ожидании рынком первых шагов НБУ после назначения, которые, прежде всего, выльются в решение относительно учетной ставки в этот четверг, гривна продолжит ослабевать", - заявил эксперт.

Аналитики утверждают, что беспокойство участников рынка сохранится и на этой неделе, в ожидании заседания комитета по монетарной политики Нацбанка и решения правления по учетной ставке в этот четверг, 23 июля.

"Если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке и не будет проводить интервенций, курс гривны будет продолжать ослабляться из-за увеличенного ажиотажного спроса на валюту как со стороны бизнеса, так и населения. Поэтому мы не исключаем, что гривна может направиться к уровню 28 гривен/доллар до конца этой недели", - озвучил Котович свой прогноз по валюте перед выходными.

Стоит отметить, что экономические аналитики предупреждали украинцев о том, что во втором полугодии экономика Украины будет падать. Продолжится и падение национальной валюты.

Ранее мы писали, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что падение гривны по отношению к доллару – это "нормальное явление". Во время брифинга он заявил, что колебания гривны по отношению к доллару не были сильными, поэтому НБУ не стал проводить интервенции на межбанковском валютном рынке.

Напомним, что подорожание доллара в Украине, новый глава НБУ отличился скандальным заявлением

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