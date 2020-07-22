Искусственное усиление курса до 23,5 гривен за доллар привело к падению промышленности и ВВП Украины

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью РБК-Украина.

«Я тоже за гибкий обменный курс. Просто считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году усиление курса до 23,5 гривен/доллар, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП», - заявил глава ведомства.

В свою очередь он уверен, что когда рынки благоприятные, надо пополнять резервы НБУ. "Национальный банк пополнял, но с моей точки зрения, недостаточно", - отметил Петрашко.

Министр добавил, что для стимулирования роста экономики и ускорения роста ВВП, надо проводить экспансионистскую монетарную политику.

"Эта политика заключается в достаточно простых вещах – увеличение предложения денег на рынке. И это не имеется в виду печать денег. Это обычный монетарный инструмент. Ведь когда курс колеблется с 28,5 и идет в 23 гривны/доллар, то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности", - подчеркнул он.

Петрашко подчеркнул, что по его убеждению, необходимости усиливать курс с 28,5 до 23 гривен/доллар не было.

"Монетарная политика НБУ была жесткой", - добавил он.

Отметим, курс валют в Украине 22 июля продолжает расти, а гривна - обесцениваться.

Согласно данным НБУ, в среду, 22 июля, за один доллар придется отдать 27,66 гривны. Днем раньше доллар продавался по курсу 27,6 гривны. Несмотря на то, что рост небольшой, он стабильный.

Напомним, что подорожание доллара в Украине, новый глава НБУ отличился скандальным заявлением.

Как сообщала Politeka, доллар рванет уже на этой неделе, украинцев предупредили о новом курсе валют.

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