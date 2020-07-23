Відома модель Кассандра Сьєнега, яка знімається для "Playboy", показала себе в чому мати народила

На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала відео, на якому постала майже повністю оголеною, передає Politeka.net. Модель прикрила інтимні місця невеликими шматочками тканини, але вони практично нічого не прикрили, давши можливість шанувальникам розглянути тіло зірки з усіх ракурсів.

Кассандра крутилася і грала м'язами, щоб її відео виглядало як можна гарячішим. За кілька годин його подивилися понад 40 тисяч разів. В коментарях красуні залишили масу приємних слів.

«Я б хотів, щоб ви опинилися в моєму ліжку», «Красива матуся», «Ангельське обличчя», «Ти виглядаєш красиво і смачно», «найкрутіше відео за весь час», «Це на межі краху», «Приголомшлива - найгарячіша», «Ти найгарячіша знаменитість в Instagram, дитинко!! Люблю, як ти рухаєшся», - пишуть шанувальники моделі.

Як відомо, Кассандра Сьєнега часто знімається у відвертих фотосесіях. Ще частіше можна побачити її фото топлес. Проте в соцмережах дівчина змушена дотримуватися цензури, тому вона придумує, як прикрити свої принади, при цьому давши шанувальникам можливість насолодитися її фігурою. Нещодавно вона поділилася фото, на якому прикрила груди спеціальними присосками у вигляді сердечок.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега ледь не втратила смачні розміри із зухвалого топа: "Брюнетка те, що треба".

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