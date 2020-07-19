Кожен кадр знаменитості все гарячіше

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала неймовірну фігуру в напівпрозорому боді

Красуня записала кілька сторіз в Instagram, на яких демонструє свою фігуру в найкращому вигляді, пише Politeka.net.

Так, зірка з'явилася в мереживному боді з лямками, що тягнуться до грудей. Тонкі смужки тканини підкреслили вражаючі розміри Кассандри.

Дівчина показала свій макіяж з акцентом на очі, а саме - на пишні вії. Пухкі губи були виділені рожевим блиском. Зірка зробила укладку з хвилястого волосся.

На інших кадрах знаменитість позувала сидячи в басейні. Кассандра опустилася на коліна, вихваляючись красивою формою стегон: "Мокра і гаряча".

Модель стиснула долонями груди і посміхнулася у камеру. Кадри вийшли такими, що, ймовірно, розбурхали свідомість усіх шанувальників.

Оскільки це були сторіз, вони не отримали багато лайків та коментарів.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала в чорній білизні, яка не прикрила пишні груди дівчини. Бюст зірка закрила спеціальними присосками у вигляді сердечок.

Модель стояла на тлі дзеркала і спокусливо вигнулась, показуючи себе у всій красі. На інших знімках красуня покрутилася, показуючи як сідниці, так і інші гарячі місця.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега записала сторіз крупним планом, щоб дати краще розглянути свої принади, якими вона так пишається.

Модель позувала в маленькому фіолетовому купальнику з зеленими лямками.

Нагадаємо також, що Кассандра Сьєнега постала у прозорому топі, під яким не було білизни.

Модель сиділа, виставивши найсоковитіші місця під тонкою тканиною.

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