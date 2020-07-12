Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) порадувала шанувальників новими розкутими кадрами

Зірка опублікувала жаркі фото у своєму Instagram, пише Politeka.net. Красуня з'явилася в ніжному, але одночасно відвертому образі.

Модель позувала в білій білизні. Верх представляв собою білий топік з мереживом і кокетливим бантиком посередині. Велике декольте дозволяло заглянути на найінтимніше.

Груди під таким топом "розкладена" по сторонах, при цьому їх оголені частини привабливо стирчали.

Крихітні білі трусики на тонких лямках натяглися вище стегон і підкоряли своєю досконалістю.

Кассандра закинула хвилясте волосся набік і дивлячись у камеру, вона прочинила губи.

Фото вийшли дуже спекотними й соковитими.

За годину пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали, що модель чудова, а її фігура ніби списана з картин.

"Брюнетка то, що треба", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега похвалилася формами в купальниках і білизні, але в цей раз вона облягла своє досконале тіло персиковою сукнею.

Гаряча модель позувала в сукні з глибоким декольте, яка підкреслила її великі форми і тонку талію. Також не можна відірватися від красивих стегон знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьенега похвалилася формами в купальнику. Великі груди знаменитості налилися під шаром тонкої пружної тканини. Видно як принадам тісно і їм би хотілося свободи. Модель для більшого ефекту стиснула груди руками по боках.

Зірка не отримала багато лайків та коментарів, адже оприлюднила кадри в сторіз.

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