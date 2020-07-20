Відома модель Кассандра Сьєнега "Playboy" показала себе і розповіла про свій день

На фото Кассандра стояла в червоному мініатюрному купальнику. Дівчина розвернулася спиною і показала у всій красі свій пишний "горішок". Волосся красуня зібрала в хвіст, а сама повернула голову до камери. На другому фото зірка показала величезний бюст, який ледве вмістився у крихітний купальник. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Shot the most beautiful red glam pin up set for @campoutmagazineofficial‘s 2021 Calendar! 🍎 This day was beyond amazing, many thanks @vtgesther @jillianwilkey @shannon_brooke and Christine from Campout. I felt like such a QUEEN! Loved working with this ALL FEMALE DREAM TEAM! ✨

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"Цей день був неймовірний. Спасибі велике. Я відчувала себе такою королевою. Дуже сподобалося працювати", - написала співачка. 

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі: 

"Люблю цей погляд", "Тепер це бідняк", "Виглядає дуже красиво в червоному", "Спокуслива блондинка, який у тебе розмір бюстгальтера", "Неймовірна і мила жінка для календаря", "Мій прекрасний друг", "Так, дитинко".

Раніше ми повідомляли, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала неймовірну фігуру в напівпрозорому боді.

Так, зірка з'явилася в мереживній боді з лямками, тягнуться до грудей. Тонкі смужки тканини підкреслили вражаючі розміри Кассандри. 

Дівчина показала свій макіяж з акцентом на очі, а саме - на пишні вії. Пухкі губи були виділені рожевим блиском. Зірка зробила укладку з хвилястого волосся. 

Нагадаємо, зірка "Playboy" Кассандра Сьенега в прозорій білизні показала насолоду

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