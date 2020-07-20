Відома модель Кассандра Сьєнега "Playboy" показала себе і розповіла про свій день

На фото Кассандра стояла в червоному мініатюрному купальнику. Дівчина розвернулася спиною і показала у всій красі свій пишний "горішок". Волосся красуня зібрала в хвіст, а сама повернула голову до камери. На другому фото зірка показала величезний бюст, який ледве вмістився у крихітний купальник. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цей день був неймовірний. Спасибі велике. Я відчувала себе такою королевою. Дуже сподобалося працювати", - написала співачка.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Люблю цей погляд", "Тепер це бідняк", "Виглядає дуже красиво в червоному", "Спокуслива блондинка, який у тебе розмір бюстгальтера", "Неймовірна і мила жінка для календаря", "Мій прекрасний друг", "Так, дитинко".

Раніше ми повідомляли, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала неймовірну фігуру в напівпрозорому боді.

Так, зірка з'явилася в мереживній боді з лямками, тягнуться до грудей. Тонкі смужки тканини підкреслили вражаючі розміри Кассандри.

Дівчина показала свій макіяж з акцентом на очі, а саме - на пишні вії. Пухкі губи були виділені рожевим блиском. Зірка зробила укладку з хвилястого волосся.

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