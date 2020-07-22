Популярна співачка Настя Каменських блиснула ідеальною фігуркою в купальнику
Ранковим фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня зафіксувала момент, коли вилізла з басейну. На ній був оригінальний купальник, який підкреслив її пишні груди і округлі стегна. У Насті було мокре волосся, на її обличчі не було ні краплі макіяжу. Дівчина дивилася в камеру і посміхалася.
«Це жаркий літній ранок», - підписала знімок Настя.
За кілька годин її фото зібрало майже 90 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.
«Судячи з того, як падають промені сонця, це не ранок, а вечір», «Хороша», «Доброго сонячного ранку», «Соковита», «Вже готуєшся до тренування? Або – канікули», «З глузду з'їхати», «Красуня, ідеальна фігура богині», «Настя ти чарівна, як завжди!», «Приємно дивитися», - пишуть користувачі мережі.
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Судячи з усього, Каменських вирішила викупатися в басейні рано вранці. Як розповідав її чоловік Потап, вона дуже рано встає, щоб зайнятися спортом.
Раніше ми писали, що Настя Каменських покрасувалася перед камерою в незвичайному строгому (за мірками співачки) костюмі. Красуня наділа чорні шорти і білу сорочку. Волосся дівчина залишила розпущеним.
Нагадаємо, що Каменських похвалилася ідеальними ніжками в екстра міні, гарячі кадри: "Лісова фея".
А ще Politeka писала, що спекотна Каменських позбулася зайвого одягу і показала райську насолоду: «Куди Потапа діла?».
Також Politeka повідомляла, що феєрична Каменських в мікро-шортиках показала свою міць: "Що творить з людьми...".