Популярна співачка Настя Каменських блиснула ідеальною фігуркою в купальнику

Ранковим фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня зафіксувала момент, коли вилізла з басейну. На ній був оригінальний купальник, який підкреслив її пишні груди і округлі стегна. У Насті було мокре волосся, на її обличчі не було ні краплі макіяжу. Дівчина дивилася в камеру і посміхалася.

«Це жаркий літній ранок», - підписала знімок Настя.

За кілька годин її фото зібрало майже 90 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Судячи з того, як падають промені сонця, це не ранок, а вечір», «Хороша», «Доброго сонячного ранку», «Соковита», «Вже готуєшся до тренування? Або – канікули», «З глузду з'їхати», «Красуня, ідеальна фігура богині», «Настя ти чарівна, як завжди!», «Приємно дивитися», - пишуть користувачі мережі.

Судячи з усього, Каменських вирішила викупатися в басейні рано вранці. Як розповідав її чоловік Потап, вона дуже рано встає, щоб зайнятися спортом.

Раніше ми писали, що Настя Каменських покрасувалася перед камерою в незвичайному строгому (за мірками співачки) костюмі. Красуня наділа чорні шорти і білу сорочку. Волосся дівчина залишила розпущеним.

Нагадаємо, що Каменських похвалилася ідеальними ніжками в екстра міні, гарячі кадри: "Лісова фея".

А ще Politeka писала, що спекотна Каменських позбулася зайвого одягу і показала райську насолоду: «Куди Потапа діла?».

Також Politeka повідомляла, що феєрична Каменських в мікро-шортиках показала свою міць: "Що творить з людьми...".