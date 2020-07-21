Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася спекотним літнім фото, де вона насолоджується райським відпочинком на березі океану
Зірка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram і поділилася спогадами про свій відпочинок з видом на океан. Про це повідомляє Politeka.net.
Настя зізналася, що прямо зараз мріє опинитися на пляжі.
«Дивлюся на це фото і мрію знову побачити океан. Щаслива, що саме з таких прекрасних кадрів був створений кліп #Спогади. І я можу ніби заново проживати всі ці моменти, коли дивлюся його», - написала співачка.
На архівному знімку Каменських блаженно розкинулася в гамаку, встановленому прямо на пляжі. Зірка насолоджується сонцем у чорному купальнику, який дозволяє їй продемонструвати свою підтягнуту фігуру.
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Шанувальники Каменських тут же взялися коментувати фото.
«Як красиво!», «Гомак і красуня на ньому!», «Красуня», «Ну фотки бомба», «А куди Потапа справи?», «Шикардос», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Каменських розбурхала кадрами розваг у компанії молодих людей. Зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram.
Так, Настя в коротких джинсових шортиках вразила довгими ніжками, а заодно і поупражнялась в танцях і акторській майстерності. Артистка представила ніби володіє даром управління чотирма стихіями: водою, землею, вогнем і повітрям. А допомогла їй у зйомках компанія молодих людей - зірки соцмережі TikTok.
Нагадаємо, феєрична Каменських в мікро-шортиках показала свою міць: "Що творить з людьми...".
Як повідомляла Politeka, Каменських посвітила "нескінченними" ніжками в коротких шортах.
Також Politeka писала, що Каменських здивувала суворим образом з пікантною родзинкою.