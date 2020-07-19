Відома українська співачка Настя Каменських показала себе в літньому образі

На фото Настя позує в легкому білому платті з чорними візерунками. Каменських стояла без взуття на березі водойми. На другому фото дівчина розвернулася боком до камери і вигнула спокусливо ногу. На третьому знімку зірка взялася руками за волосся і відвела погляд від камери. ПРО це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мати-природа. Люблю мою Україну", - написала Настя.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красавиця, гарна дівчина", "Прямо чіка", "Сонечко", "Ех, Настя", "дуже Красива", "Лісова фея", "Красуня. Виняткова красуня", "А Настя на фотках почала одягатися:)", "Анастасія - справжня богиня!просто вогонь", "21 секунда тому а чого домігся ти?:3", "Лапочка".

Повідомлялося, що український репер Потап показав себе під час майбутнього сніданку.

Артист похвалився жовтим кавуном в руках, піднявши його в обличчя. При цьому було видно його голі плечі і груди. Потап посміхався, він виглядав задоволеним і свіжим.

Також репер показав, що приготовлено на столі до сніданку йому і його дружині Насті Каменських. Можна помітити кілька яєць, овочі, ковбасу і багато чого іншого.

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