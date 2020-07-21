33-річна українська співачка Настя Каменських розбурхала кадрами розваг у компанії молодих людей

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому продемонструвала магічну міць (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Настя в коротких джинсових шортиках вразила довгими ніжками, а заодно і потренувалася в танцях і акторській майстерності. Артистка представила ніби володіє даром управління чотирма стихіями: водою, землею, вогнем і повітрям. А допомогла їй у зйомках компанія молодих людей - зірки соцмережі TikTok.

Спочатку Каменських нібито "топить" у воді хлопця, при цьому не торкаючись до нього руками, потім хлопці та дівчата, як за помахом чарівної палички, падають на землю, а також створюють зі своїх тіл "факел" та вітер власними руками.

"Обожнюю відкритих, енергійних і креативних людей, які люблять жартувати і завжди йдуть по життю з посмішкою😍 Провести цілий день з такими людьми - це нереальне задоволення! 🔝 @top_team_houze - спасибі, що запросили і спасибі за такий крутий день разом! You are real #TikTok superheroes 😄🤩", - підписала Настя ці незвичайні кадри.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Боже, як цікаво"

"Дуже круте відео 🔥 не дивно, що ТикТок вибухає 😂"

"🤣 клоунада..."

"Такі класні хлопці🔥"

"Прекрасна відьма 😂"

"Що творить тік ток з людьми😂"

Раніше ми повідомляли, Каменських здивувала зухвалим нарядом на вечірці у Каті Осадчої. Красуня похвалилася апетитною фігурою в боді з прозорими вставками, доповнивши шикарний лук повітряною жилеткою рожевого відтінку.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.