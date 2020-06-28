Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала себя в естественном и домашнем виде без макияжа и белья

Уже не секрет, что чаще всего молодая модель показывает себя без украшений, укладок и фотошопа. Также девушка появляется на отдыхе и кадрах, сделанных на пляже и дома в просторной одежде или тоненьких купалньиках. Эмили любит загорать, смотреть за кожей и не боится эпатировать публику на публичных мероприятиях простыми нарядами и отсуствием вычурных причесок, сообщает Politeka.net.

Так, Инстаграм Эмили Ратаковски является скоплением ее фото в бикини и домашних пижамах. При этом Эмили несмотря на то, что является обладательницей стройной фигуры, любит есть также и вредную еду, сладкое и многое другое. Но при этом она никогда не пропускает тренировки.

И, судя по жаркому селфи без одежды это правда. Упругая кожа знаменитости не оставляет равнодушными никого.

«Когда тебе 20, ты удивляешься: зачем люди столько времени уделяют уходу за собой? Но с возрастом понимаешь, что мы не можем оставаться всегда одинаковыми. И дело даже не в старости, а в зрелости. Раньше я не умывалась перед сном. Сейчас меня это шокирует. Вне зависимости от того, как сильно я устала, я очищаю лицо и наношу крем с ретинолом», - однажды подчеркнула Эмили.

«Ты же знаешь, что Бог хвастался, когда сделал тебя да ... 💕 ♥ ️💖», «Я откинулся назад и наслаждался этим видом», «Вот это да», «.... Вас ждет», «Buenísima Estás Cariño», «Идеальная женщина с идеальными формами», «Ты такая моделька», «Ох, они правда большие, «так горячо».

До этого начинающая актриса Эмили Ратаковски после смены имиджа показала смелый обра.

На фото Эмили показывает себя в белой рубашке, которую задрала, чтобы завязать. Красавица дополнила образ распущенными волосами, которые на так давно покрасила, и позировала на фоне яркого солнца, поэтому прямо светилась на снимках.

Девушка смотрела в камеру и немного поиграла перед объектив, чтобы сделать несколько кадров. Фото вышли действительно светлыми и нежными благодаря выбранным ракурсам фотографа.

"Это будут мои любимые", "Потрясающая красота", "Люблю свою работу", "Вау, отличная работа, братан", "Твои тона, они невероятно прекрасны", "Верховный ангел", "Удивительный портет".

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

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