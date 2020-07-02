Популярная американская модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски пленила соблазнительным образом в купальнике

Как передает Politeka.net, серия фотографий появилась на фан-странице звезды в Инстаграм. Ратаковски предстала в экстремально маленьком купальнике, которые едва прикрывал ее интимные места. Аппетитная грудь звезды буквально вываливалась из маленьких клочков ткани. Модель этого совершенно не стеснялась. Напротив, она с удовольствием позировала на камеру, показывая свой плоский животик, округлые бедра и сочную грудь.

Стоит отметить, что на фото у Ратаковски белые волосы, хотя совсем недавно у нее был темный цвет волос.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски взбудоражила фантазию поклонников фотографией, на которой предстала в образе зайки. Девушка приделала себя в фотошопе ушки, что придало особой пикантности фото. Сама модель была одета в белое нижнее белье и черный корсет.

Кроме этого, недавно модель предстала в соблазнительном черном платье с глубоким декольте и невероятным вырезом. Девушка заколола волосы, что сделало ее образ еще соблазнительнее. Она выставила вперед свою ножку, полностью оголив ее. Красотка стояла возле какой-то скульптуры, но все внимание поклонников было приковано к груди модели, которая выпирала из декольте.

Напомним, что Ратаковски без стыда и белья задрала рубашку, показав красоту: "Верховный ангел".

Как сообщала Politeka, Ратаковски посветила упругими "черешенками", оставшись без лифчика: "Смотрите в глаза!".

Также Politeka писала, что Ратаковски показала, как веселится без белья в постели: "Откинулась назад и...".