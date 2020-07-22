34-річна російська співачка і телеведуча, зірка "Дом-2" Ольга Бузова справила фурор жарким образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з новою стрижкою і незвичним макіяжем.

Так, Ольга позувала в мікрокостюмчику: топі і спідниці чорного кольору з синім квітковим орнаментом. Неозброєним поглядом видно, що зухвала співачка не одягла нижньої білизни, розбурхуючи фантазію шанувальників чарівними вигинами. Бузова повернулася до камери спиною, млосно подивившись через плече.

Нещодавно артистка змінила імідж: тепер Ольга щаслива володарка довгого чубчика.

"Я знаю, що ти хочеш мене до ночі" 😈 #miramebebe ❤️", - підписала цей кадр розпалена зірка рядком зі своєї нової пісні.

Користувачі кинулися обговорювати її нову зовнішність:

"Шикарна, тобі так іде чубчик🔥❤️"

"Прекрасна трояндочка 🌹"

"Оля чому тебе з Давидом не видно ніде ???? У сторіс! Дуже всі переживаємо"

"я взагалі не залишаю коментарі ну це реально стрьомне фото .... Вам це не йде..."

"Ну прям вогонь баба 🔥🔥"

"На китаянку схожа"

"Твої очі, як кисень🤤🔥🔥"

Раніше ми повідомляли, Бузова з зеленим волоссям і її бойфренд Дава записали відеоролик, в якому виконали запальний парний танець. Спочатку знаменитості показали серію рухів по черзі, а потім синхронізувалися під звучання пісні.

"Мені іноді здається, що вони спеціально роблять це безглуздо і тупо що б більше коментів зібрати 😂"; "Оля тобі так йде зелене волосся!"; "І це вона називає трендами"; "Ольга у вас міміка клас! Вам в Голлівуд 🔥"; "Оля як з якогось мультика втекла", - коментували в мережі.

Нагадаємо, скандальна Бузова влаштувала шоу в купальнику біля басейну: "Ось це фігура!".

А ще Politeka писала, що Бузова скопіювала Ивлееву і зганьбилася новим відео з відвертими образами.