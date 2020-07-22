Актриса і модель Playboy 53-річна Памела Андерсон похвалилася новим знімком
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)
Знаменита красуня не соромиться показувати свої спокусливі форми і часто публікує вельми відверті фото. На цей раз Памела Андерсон обмежилася портретом, який тим не менше також викликав хвилю захвату в мережі.
«Все для любові 🌸», - коротко підписала знімок модель.
На архвном фото Андерсон позує з білявою пишною шевелюрою. Модель дивиться в кадр злегка відкривши рот, а рукою торкається щоки.
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«Ти виглядаєш приголомшливо», «Краса», «Легенда», «Все для тебе», "Чудова", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, на початку цього року 52-річна Памела Андерсон сильно здивувала громадськість, коли таємно вийшла заміж за свого старого друга, 74-річного продюсера Джона Пітерса. Шлюб цей, втім, тривав зовсім недовго — через 12 днів після урочистості Памела і Джон розлучилися. Але, дивлячись на швидкоплинний і невдалий шлюб, модель зізнається, що хотіла б вийти заміж.
«Ще один раз. Будь ласка, Боже, всього один раз. Тільки один!» - говорила вона в інтерв'ю The New York Times.
Нагадаємо, спокуслива Памела Андерсон без білизни дозволила себе зняти знизу.
А ще Politeka писала, що Памела Андерсон спокусливо вигнулась, не залишивши байдужими чоловіків.
Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон влаштувала майстер-клас з спокусі, ліфчик не витримав таких обсягів.