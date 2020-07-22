Долар і євро сказилися, НБУ зробив новий прогноз: що буде з курсом валют в Україні

Курс валют в Україні 22 липня продовжить зростати, а українська гривня знецінюватися.

Такий висновок можна зробити з прогнозу, опублікованого на офіційному сайті НБУ.

Згідно з найсвіжішими даними, в середу, 22 липня, долар і євро продовжать зростати, після того, як росли попередні дні.

Так, за один долар у середу доведеться віддати 27,66 гривні. Днем раніше долар продавали за курсом 27,6 гривні. Незважаючи на те, що зростання невеликий, він стабільний.

Євро в середу будуть продавати по 31,67 гривні, в той час як 21 липня євро коштував 31,59 гривні. Тут також спостерігається невелике, але стабільне подорожчання.

Що буде з зарплатами в Україні, несподівана заява Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що на даний момент у бюджеті вже є гроші на підвищення мінімалки до 5000 гривень, яке заплановано на 2020 рік.

За словами Марченко, від підвищення мінімалки в першу чергу виграють місцеві бюджети і Пенсійний фонд, а ось держбюджету виграє лише частково, так як бюджетна сфера істотно зросте. Він також зазначив, що гроші на підвищення мінімалки в 2021 році все ще шукають. Як відомо, в планах Кабміну в наступному році двічі підвищити мінімальну зарплату – до 6 тис. гривень, а потім до 6,5 тисяч. Нагадаємо, що зараз мінімалка в Україні становить 4723 гривні.

Життя молоді в Україні різко зміниться, новий закон уже в Раді: "До 29 років будуть..."

Верховна Рада підписала законопроект, який скоротить молодість українцям.

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону №3718, в якому йде мова про зниження офіційного віку молоді до 29 років. Таким чином, вік молоді в Україні буде наближена до Європи.

У проекті йдеться про те, що закони України встановлюють дуже широкі вікові рамки, що призводить до розпорошення обмежених ресурсів на вирішення питань великої кількості груп молоді різного віку. Зменшення віку молоді дозволить цілеспрямовано використовувати ресурси для молодих людей в перехідний період – тобто, саме коли молоді люди більше за інших потребують підтримки.

Підхід до поняття «молодь», на думку Ради, не збігається з підходом ООН, згідно з яким людей молодого віку можна вважати у віці від 15 до 24 років. А ось в стратегії Європейського союзу вікові рамки встановлені на рівні 13-30 років.

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