Стало известно, кому из украинцев ожидать надбавок к пенсиям в Украине

Очередная индексация выплат затронет не всех украинцев, а лишь тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет, поэтому повышение могут получить только они, передает Обозреватель.

Пенсионеры, которые выполнили требования, будут получать с июля следующего года не меньше 2600 грн ежемесячно.

Как известно, на сентябрь запланировано повышение минимальной зарплаты на 5,9% – до 5000 гривен. В следующем году этот показатель, как обещал глава правительства, повысят дважды.

1. с 1 января 2021-го – 6 000 грн;

2. с 1 июля 2021-го – 6 500 грн.

Учитывая, что в нашей стране достаточно быстро растут цены, такой рост в лучшем случае позволит самым малообеспеченным гражданам сохранить свой уровень доходов.

Вместе с тем вырастут и выплаты для тех льготников, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно украинскому законодательству, могут рассчитывать на выплату в размере не менее 40% минималки.

С учетом того, что в 2021 году Кабинет министров обещает сделать доплату в 500 грн всем льготникам, кто имеет достаточно стажа и кто достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги.

Как сообщала Politeka, Кабмин одобрил новые компенсации для украинцев: что будет с пенсиями и зарплатами.

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