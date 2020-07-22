Доллар и евро взбесились, НБУ сделал новый прогноз: что будет с курсом валют в Украине
Курс валют в Украине 22 июля продолжит расти, а украинская гривна обесцениваться.
Такой вывод можно сделать из прогноза, опубликованного на официальном сайте НБУ.
Согласно свежим данным, в среду, 22 июля, доллар и евро продолжат расти, после того, как росли предыдущие дни.
Запроданка Брежнева спела на родном языке и крупно опозорилась: "Да это же полный..."
ЗНО-2020: абитуриенты останутся без сертификатов, кому не повезет
Партнерша Олега Винника по "Танцям з зірками" показала интимное фото мужа: "Я счастлива..."
Ивлеева из "Орла и решки" раскорячилась в лифчике, засветив лишнее: "Элджей так влияет?"
Так, за один доллар в среду придется отдать 27,66 гривны. Днем раньше доллар продавался по курсу 27,6 гривны. Несмотря на то, что рост небольшой, он стабильный.
Евро в среду будут продавать по 31,67 гривны, в то время как 21 июля евро стоил 31,59 гривны. Тут также наблюдается небольшое, но стабильное подорожание.
Что будет с зарплатами в Украине, неожиданное заявление Минфина
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что на данный момент в бюджете уже есть деньги на повышение минималки до 5000 гривен, которое запланировано на 2020 год.
По словам Марченко, от повышения минималки в первую очередь выиграют местные бюджеты и Пенсионный фонд, а вот госбюджет выиграет только частично, так как бюджетная сфера существенно возрастет. Он также отметил, что деньги на повышение минималки в 2021 году все еще ищут. Как известно, в планах Кабмина в следующем году дважды повысить минимальную зарплату – до 6 тыс. гривен, а потом до 6,5 тысяч. Напомним, что сейчас минималка в Украине составляет 4723 гривны.
Жизнь молодежи в Украине резко изменится, новый закон уже в Раде: "До 29 лет будут..."
Верховная Рада подписала законопроект, который сократит молодость украинцам.
Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3718, в котором идет речь о снижении официального возраста молодежи до 29 лет. Таким образом, возраст молодежи в Украине будет приближен к Европе.
В проекте идет речь о том, что законы Украины сегодня устанавливают очень широкие возрастные рамки, что приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста. Уменьшение же возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период – то есть, именно когда молодые люди больше других нуждаются в поддержке.
Подход к понятию «молодежь», по мнению Рады, не совпадает с подходом ООН, согласно которому людей молодого возраста можно считать в возрасте от 15 до 24 лет. А вот в стратегии Европейского союза возрастные рамки установлены на уровне 13-30 лет.
Напомним, что украинцам рассказали, кто пострадает от нового налога: "Заплатят в 15 раз больше".
Как сообщала Politeka, налог на недвижимость взвинтили до предела, сколько придется платить: "За каждый метр...".
Также Politeka писала, что новая индексация пенсий: кто может рассчитывать на прибавку к выплатам, "2600 грн получат...".