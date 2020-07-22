Доллар и евро взбесились, НБУ сделал новый прогноз: что будет с курсом валют в Украине

Курс валют в Украине 22 июля продолжит расти, а украинская гривна обесцениваться.

Такой вывод можно сделать из прогноза, опубликованного на официальном сайте НБУ.

Согласно свежим данным, в среду, 22 июля, доллар и евро продолжат расти, после того, как росли предыдущие дни.

Так, за один доллар в среду придется отдать 27,66 гривны. Днем раньше доллар продавался по курсу 27,6 гривны. Несмотря на то, что рост небольшой, он стабильный.

Евро в среду будут продавать по 31,67 гривны, в то время как 21 июля евро стоил 31,59 гривны. Тут также наблюдается небольшое, но стабильное подорожание.

Что будет с зарплатами в Украине, неожиданное заявление Минфина

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что на данный момент в бюджете уже есть деньги на повышение минималки до 5000 гривен, которое запланировано на 2020 год.

По словам Марченко, от повышения минималки в первую очередь выиграют местные бюджеты и Пенсионный фонд, а вот госбюджет выиграет только частично, так как бюджетная сфера существенно возрастет. Он также отметил, что деньги на повышение минималки в 2021 году все еще ищут. Как известно, в планах Кабмина в следующем году дважды повысить минимальную зарплату – до 6 тыс. гривен, а потом до 6,5 тысяч. Напомним, что сейчас минималка в Украине составляет 4723 гривны.

Жизнь молодежи в Украине резко изменится, новый закон уже в Раде: "До 29 лет будут..."

Верховная Рада подписала законопроект, который сократит молодость украинцам.

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3718, в котором идет речь о снижении официального возраста молодежи до 29 лет. Таким образом, возраст молодежи в Украине будет приближен к Европе.

В проекте идет речь о том, что законы Украины сегодня устанавливают очень широкие возрастные рамки, что приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста. Уменьшение же возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период – то есть, именно когда молодые люди больше других нуждаются в поддержке.

Подход к понятию «молодежь», по мнению Рады, не совпадает с подходом ООН, согласно которому людей молодого возраста можно считать в возрасте от 15 до 24 лет. А вот в стратегии Европейского союза возрастные рамки установлены на уровне 13-30 лет.

Напомним, что украинцам рассказали, кто пострадает от нового налога: "Заплатят в 15 раз больше".

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