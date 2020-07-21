В украинском Минфине рассказали, есть ли в бюджете деньги на повышение минимальной зарплаты

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что на данный момент в бюджете уже есть деньги на повышение минималки до 5000 гривен, которое запланировано на 2020 год. Об этом он рассказал в интервью ZN.

По словам Марченко, от повышения минималки в первую очередь выиграют местные бюджеты и Пенсионный фонд, а вот госбюджет выиграет только частично, так как бюджетная сфера существенно возрастет. Он также отметил, что деньги на повышение минималки в 2021 году все еще ищут. Как известно, в планах Кабмина в следующем году дважды повысить минимальную зарплату – до 6 тыс. гривен, а потом до 6,5 тысяч. Напомним, что сейчас минималка в Украине составляет 4723 гривны.

«Конечно, это повлияет на экономическую динамику, на фонд оплаты труда, на инфляцию. Но на сегодняшний день я не могу вам сказать в целом об эффекте от этого шага», - признался Марченко.

Он добавил, что пока не решено, будет ли Минфин пересматривать тарифную сетку. На данный момент в ведомстве проводят расчеты. Отмечается, что повышать минималку нужно, но сначала нужно посчитать расходы и оценить влияние на бюджет и экономику Украины в целом.

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