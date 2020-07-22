Курс валют в Украине 22 июля продолжит расти, а украинская гривна обесцениваться
Как передает Politeka.net, такой вывод можно сделать из прогноза, опубликованного на официальном сайте НБУ.
Согласно свежим данным, в среду, 22 июля, доллар и евро продолжат расти, после того, как росли предыдущие дни.
Так, за один доллар в среду придется отдать 27,66 гривны. Днем раньше доллар продавался по курсу 27,6 гривны. Несмотря на то, что рост небольшой, он стабильный.
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Евро в среду будут продавать по 31,67 гривны, в то время как 21 июля евро стоил 31,59 гривны. Тут также наблюдается небольшое, но стабильное подорожание.
Стоит отметить, что экономические аналитики предупреждали украинцев о том, что во втором полугодии экономика Украины будет падать. Продолжится и падение национальной валюты. Ранее мы писали, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что падение гривны по отношению к доллару – это "нормальное явление". Во время брифинга он заявил, что колебания гривны по отношению к доллару не были сильными, поэтому НБУ не стал проводить интервенции на межбанковском валютном рынке.
Тем временем, в Международном валютном фонде прогнозируют, что падение ВВП Украины в 2020 году составит 8,2%.
Напомним, что подорожание доллара в Украине, новый глава НБУ отличился скандальным заявлением: "Нормальное явление...".
Как сообщала Politeka, доллар рванет уже на этой неделе, украинцев предупредили о новом курсе валют: "Если НБУ и дальше...".
Также Politeka писала, что валюты не хватает, украинцев предупредили о новых миллиардных кредитах: "Без них не получится...".