Російська співачка Ольга Бузова здивувала шанувальників різкою зміною іміджу

У себе в Instagram красуня поділилася кадрами з шоу, яке вона вела, передає Politeka.net. Для ефіру Бузовій зробили дуже модну зачіску, яку часто називають «чолкою без стрижки». Прихильники відразу ж звернули увагу, що зовсім недавно таку ж зачіску робила інша співачка. Бузова зважилася на експеримент, як раніше зважилася Наташа Корольова.

Така зачіска дозволяє приміряти чолку, не підстригаючи її. Стилісти просто піднімають волосся, роблять пучок, залишаючи на лобі чолку-шторку. Варто відзначити, що Ользі припала до лиця така зачіска. Правда, фанати не змогли публічно обговорити новий образ артистки, так як вона опублікувала фото і відео в сторіс.

Раніше ми писали, що 34-річна Ольга Бузова днями активно експериментувала з перуками, приміряючи різне яскраве волосся. В одній з перук ніжно-блакитні кучеряві локони розсипалися на плечах у Ольги, в результаті чого вона стала схожою на казкову фею або Мальвіну. Бузова підкреслила свою неординарність цікавим макіяжем зі "слізками".

Крім цього, нещодавно Бузова приміряла білу перуку з довгим волоссям. Співачка подумала, що могла б повернутися до світлого волосся.

Нагадаємо, що скандальна Бузова розкрила халатик і заговорила про особисті проблеми: «Так погано і мало…».

Як повідомляла Politeka, Бузова змінила імідж і показала спекотні забави з коханцем Давою: "Швидше б весілля".

Також Politeka писала, що Бузова з голою п'ятою точкою показала веселку, фото справило фурор: "Путін вже виїхав".