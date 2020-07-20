34-річна російська співачка і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова викликала бурю в мережі своїм преображенням і закликом до пильності

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в об'ємній перуці незвичайного кольору.

Ніжно-блакитні кучеряві локони розсипалися на плечах у Ольги. Артистка стала схожою на казкову фею або Мальвіну.

Бузова підкреслила свою неординарність цікавим макіяжем зі "слізками" під віками.

У підписі до фото Ольга попередила користувачів про шахраїв в мережі.

"З подивом сьогодні побачила, як в московському слідчому ізоляторі😱 накрили колл-центр шахраїв, які з дня у день обдзвонювали людей і представлялися службами безпеки банків... Зараз їх стало ще більше, під час пандемії вони час дарма не втрачали. 😔 Так що будьте уважні, не ведіться на обіцянки моментальних багатств і призів за опитування❗Безкоштовний сир, як і раніше, самі знаєте, де буває - що на карантині, що після нього", - зазначила Бузова.

Користувачі кинулися обговорювати зовнішність зірки, а також її заклик.

"Офігенний колір 🤤🤤💙"

"Не в тему скажу, але ти шалено красива 😍"

"Все йде цій жінці 😄🦾"

"Мальвіна 😍"

"Дуже йде😍"

"Побачивши перуку я подумала що це Гоар 😆"

"Ось це колір Бузова просто красуня❤️"

"А ти зі своїм поганим голосом людей не обманюєш? Тільки в туалеті «зайнято» кричати"

Раніше ми повідомляли, Бузова захопила шанувальників новою спекотної фотосесією для російської версії журналу Playboy. Телеведуча приготувала фанатам пікантний сюрприз, роздягнувшись настільки, щоб інтригувати, і при цьому не бути вульгарною.

Нагадаємо, що гарячу сестру Бузової застали за гарячими заняттями на жердині: "Неймовірний кайф"

Як повідомляла Politeka, вихід у бікіні обернувся для Каменських, Бузової, Дорофєєвої та інших зірок ганьбою