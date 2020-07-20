34-річна російська співачка і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова нарвалася на шквал критики, ризикнувши відверто заговорити на гостру тему
Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому зображена, на диво, чітка веселка.
Ольга позувала в блакитному купальнику і легкій накидці-парео. Вона стояла на краю, спокусливо зігнувшись і задерши поділ накидки, блиснувши пружною п'ятою точкою.
У підписі до світлини співачка розкрила своє ставлення до представників нетрадиційної орієнтації.
"Хочу почати з того, що я з дитинства дивилася на веселку і лесбіянкою не стала 🌈 А в минулому році навіть тримала прапор ЛГБТ 🏳️🌈 Ніяка пропаганда не може вплинути на зміну орієнтації! Вже науково доведено... Я обожнюю геїв, лесбіянок і трансгендерів❤️💋 Ви для мене прекрасні люди, які заслуговують таких же прав, як я, і всі ми! Я вважаю, що в нашій країні повинні бути легалізовані одностатеві шлюби👬👭, тому що якщо хтось хоче вступити в офіційний шлюб з людиною з чистої і щирої любові, то нехай це сміливо робить👩❤️💋👩👨❤️💋👨", - заявила Бузова.
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Користувачі з запалом кинулися коментувати пост: одні підтримали артистку, а інші порадили "переїхати в Європу".
"Оля, ти права. Нарешті ти висловилася ! Люблю ❤️"
"Росія не проти ЛГБТ 🏳️🌈! Росія проти пропаганди цього, коли маленьким дітям показують це як норму. Я взагалі нічого в цьому не бачу поганого, це особиста справа кожного!"
"Жах...що за пропаганда..."
"Ну нарешті публічні люди з великими охопленнями почали про це говорити і пояснювати. Браво за сміливість!!!"
"Якщо це просто печатка, то навіщо вона їм потрібна? Не потрібно робити пропаганду ЛГБТ, не потрібно до цього залучати таку увагу"
"Путін уже виїхав за тобою 😂"
"Відписуюся🤦🏻♀️ світ котиться по похилій. Ольга переїжджайте в Європу"
"Молодець, все правильно написала. І спасибі, що часто виступаєш в московських гей-клубах.😘"
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