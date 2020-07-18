Популярна співачка і телеведуча Ольга Бузова здивувала шанувальників ранковим образом

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в одному халатику, передає Politeka.net. Бузова стояла біля вікна з прекрасним видом на центр Москви. Вона була одягнена в готельний халатик, який трохи розпахнула на грудях. На голові у неї красувався рушник. Судячи з усього, співачка тільки вийшла з душу. До речі, на фото Бузова була без краплі макіяжу, демонструючи свою натуральну красу.

«Останні дні так погано і мало спала. А сьогодні в улюбленому Балчуг нарешті виспалась. Як все-таки добре спати і бути уві сні. Адже уві сні немає проблем, а навіть якщо поганий сон - то можна прокинутися, перевернути подушку і проблема вирішена», - поділилася співачка особистими проблемами з фанатами.

Менш ніж за годину пост артистки зібрав майже 120 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу позитивних відгуків.

«Сон-це важливо», «Красуня», «Обожнюю готелі, в них якось по особливому, а ще можна все розкидати і не прибирати», «Який прекрасний вид з вікна», «Світом править любов», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова потрапила в скандал після того, як провела ефір «Дом-2» у стані алкогольного сп'яніння. Така поведінка Бузової шокувала її колегу Андрія Черкасова та учасників шоу.

Нагадаємо, що роздягнена Бузова розставила ноги і влаштувала таке, що соромно тепер всім: "Колгосп".

Як повідомляла Politeka, Бузова несподівано засвітила новий бюст, дуже спекотні фото: "Звідки?".

Також Politeka писала, що епатажна Бузова без сорому залишилася в одних трусах: "Фурор".