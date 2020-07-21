Російські музиканти Ольга Бузова і Дава Манукян показали свої гарячі розваги

Як повідомляє Politeka.net, відео з'явилося на сторінці співачки в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

Ось уже кілька місяців Ольга Бузова зустрічається з Давидом Манукяном. Музикантів об'єднує не тільки особисте життя, але й спільна творчість. Так Ольга Бузова і Дава записали відеоролик, в якому виконали запальний парний танець. Спочатку знаменитості показали серію рухів по черзі, а потім синхронізувалися під звучання пісні.

Варто відзначити, що Ольга Бузова, незважаючи на вік, влаштувала сміливий експеримент зі своєю зовнішністю. Спеціально для зйомок вона зелений одягла перуку, який добре гармоніював з футболкою Давида Манукяна. На ній також можна помітити обтягуючий спортивний костюм, який оголив плоский живіт співачки.

Користувачі соціальної мережі оцінили інста-коллаб Ольги Бузової і Давида Манукяна в коментарях. Деякі навіть побажали, щоб співачка скоріше стала вагітна і у пари з'явилися діти:

"Мені іноді здається, що вони спеціально роблять це безглуздо і тупо що б більше коментов зібрати 😂"; "Оля тобі так йдуть зелені волосся!"; "І це вона називає трендами"; "Ольга у вас міміка клас! Вам в Голлівуд 🔥"; "Олю як з якогось мультика втекла"; "Нереальна пара. Швидше б весілля вашу побачити, і тебе з животиком"; "Модниця, красуня, завжди на стилі😍"; "Побільше відео з Давидом , куди зник ☺️😂".

Варто відзначити, що обидва музиканта викладають на своїх інста-акаунтах підозріло мало спільних фото і відео. Якщо раніше ходили чутки, що Ольга Бузова скоро виходить заміж за Давида Манукяна, то тепер говорять про їхній розрив. Російські ЗМІ зауважили, що артисти регулярно публікують нові фотографії і показують своє життя, але вже без своїх других половинок. Припускають навіть, що Ольга Бузова і Дава уклали контракт і зображували щасливі стосунки заради піару. Поки незрозуміло, чи поповниться біографія співачки ще одним скандалом.

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