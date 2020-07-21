Відома українська з 13-м розміром бюста Міла Кузнєцова, яка нещодавно поставила рекорд України, показала себе
На фото Міла позує в блакитній сукні в горошок. Як можна помітити, красуня вирішила не надягати білизну, що видно завдяки величезним декольте. Кузнєцова стояла на тлі річки і закрила очі від задоволення, а доповнила образ симпатичної чорною пов'язкою на голові. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали коментарі:
Івлєєва з "Орла і решки" розчепірилася в ліфчику, засвітивши зайве: "Елджей так впливає?"
Щаслива Тіна Кароль у білосніжній сукні зробила несподіване зізнання: "Моя любов..."
Перекроєна Пугачова показала, як виглядає у реальному житті без макіяжу: «Фільм жахів»
"Можна отримати фінансову допомогу": кому чекати грошей з 15 липня після рішення Кабміну
"Тобі дуже йде ця сукня", "ви як завжди красуня !!!", "Красива", "Як завжди Мила прекрасна", "Така шикарна дівчина", "Mamma Mia", "Шикарно виглядаєш".
Раніше ми повідомляли, що 31-річна українська модель Міла Кузнєцова викликала фурор новим фото.
Пишногруда красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в червоній сукні в дрібний білий горошок з вражаючим декольте. Міла без тіні збентеження продемонструвала свої дари природи, від вигляду яких перехоплює дух.
Повідомлялося, що українська модель плюс-сайз 25-річна Інна Горячковская потрясла пишним бюстом в купальнику.
На фотографії вона позує в басейні, підставивши сонцю обличчя в сонцезахисних окулярах і посміхаючись.
Нагадаємо, українка з 13-м розміром грудей зважилася на сміливий крок, фото
А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром грудей показала свої принади в "хижому" декольте
Також Politeka повідомляла, що фігуриста українка з 13-м розміром пограла своїми "м'ячиками" біля стадіону