Відома українська з 13-м розміром бюста Міла Кузнєцова, яка нещодавно поставила рекорд України, показала себе

На фото Міла позує в блакитній сукні в горошок. Як можна помітити, красуня вирішила не надягати білизну, що видно завдяки величезним декольте. Кузнєцова стояла на тлі річки і закрила очі від задоволення, а доповнила образ симпатичної чорною пов'язкою на голові. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"Тобі дуже йде ця сукня", "ви як завжди красуня !!!", "Красива", "Як завжди Мила прекрасна", "Така шикарна дівчина", "Mamma Mia", "Шикарно виглядаєш".

Раніше ми повідомляли, що 31-річна українська модель Міла Кузнєцова викликала фурор новим фото.

Пишногруда красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в червоній сукні в дрібний білий горошок з вражаючим декольте. Міла без тіні збентеження продемонструвала свої дари природи, від вигляду яких перехоплює дух.

Повідомлялося, що українська модель плюс-сайз 25-річна Інна Горячковская потрясла пишним бюстом в купальнику.

На фотографії вона позує в басейні, підставивши сонцю обличчя в сонцезахисних окулярах і посміхаючись.

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