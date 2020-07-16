31-летняя украинская модель Мила Кузнецова, выдающийся бюст которой отметили в Национальном реестре рекордов Украины, соблазнила пляжным образом
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в салатовом купальнике с легкими оборочками, который легко умещает столь пышные формы, благодаря своему необычном дизайну.
Девушка позировала на берегу. На заднем фоне виднелся мост. Красотка приняла вызывающую позу, поставив руку на пояс, и игриво посмотрела в камеру. Ее бюст едва не "выпрыгнул" из дерзкого декольте, что впрочем только раззадорило публику.
"Сколько о себе не рассказывай, за спиной расскажут интереснее! 🤗🤪", - поделилась своими мыслями модель.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, согласившись с Милой, что лучше никого не слушать и быть самим собой.
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"Вау, ты такая красивая, моя дорогая, я люблю тебя❤️❤️"
"Не думали о том, чтоб уменьшить грудь?"
"Шикарное фото, вы выглядите просто бесподобно🔥"
"Не обращайте на них внимания, это просто завистливые мелочные людишки"
"Красотень какая"
"Ода, эти разговоры меня если честно, мотивируют быть еще лучше 😁😁"
"Вы эталон красоты для очень многих людей !!🌹"
"Тебе идёт такой цвет"
Ранее мы сообщали, Кузнецова поделилась кадрами с мероприятия по регистрации рекорда, который ей присвоили, как обладательнице самого большого натурального бюста. Модель покрутилась в купальнике и парео с "леопардовыми" нотками.
"Относитесь к жизни проще. Конец истории", - коротко подписала звезда кадры.
Также мы писали, как Мила взбудоражила горячим фото в бассейне. Девушка сидела по грудь в воде, выставив свои "айсберги" облаченные в цветастый бикини.
Напомним, украинка с 13-м размером груди выставила напоказ неприкрытые булочки
А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди показала из кустов бесстыжее декольте