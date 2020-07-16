31-летняя украинская модель Мила Кузнецова, выдающийся бюст которой отметили в Национальном реестре рекордов Украины, соблазнила пляжным образом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в салатовом купальнике с легкими оборочками, который легко умещает столь пышные формы, благодаря своему необычном дизайну.

Девушка позировала на берегу. На заднем фоне виднелся мост. Красотка приняла вызывающую позу, поставив руку на пояс, и игриво посмотрела в камеру. Ее бюст едва не "выпрыгнул" из дерзкого декольте, что впрочем только раззадорило публику.

"Сколько о себе не рассказывай, за спиной расскажут интереснее! 🤗🤪", - поделилась своими мыслями модель.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, согласившись с Милой, что лучше никого не слушать и быть самим собой.

"Вау, ты такая красивая, моя дорогая, я люблю тебя❤️❤️"

"Не думали о том, чтоб уменьшить грудь?"

"Шикарное фото, вы выглядите просто бесподобно🔥"

"Не обращайте на них внимания, это просто завистливые мелочные людишки"

"Красотень какая"

"Ода, эти разговоры меня если честно, мотивируют быть еще лучше 😁😁"

"Вы эталон красоты для очень многих людей !!🌹"

"Тебе идёт такой цвет"

Ранее мы сообщали, Кузнецова поделилась кадрами с мероприятия по регистрации рекорда, который ей присвоили, как обладательнице самого большого натурального бюста. Модель покрутилась в купальнике и парео с "леопардовыми" нотками.

"Относитесь к жизни проще. Конец истории", - коротко подписала звезда кадры.

Также мы писали, как Мила взбудоражила горячим фото в бассейне. Девушка сидела по грудь в воде, выставив свои "айсберги" облаченные в цветастый бикини.

Напомним, украинка с 13-м размером груди выставила напоказ неприкрытые булочки

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