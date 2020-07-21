Топ-модель Белла Хадід по-справжньому здивувала фанатів незвичайними розвагами на відпочинку вдома

Як повідомляє Politeka.net, найчастіше в профілі Белли миготять знімки зірки з показів, кадри з пляжних розваг та її прості фото, зроблені вдома на відпочинку. На цей раз дівчині вдалося правда приголомшити фанатів цілою серією роликів, під час якого вона показала як орудує інструментами і займається оригінальними виробами.

Схоже, модель вирішила розвіяти стереотипи про неї, адже багато шанувальники вважають, що дівчина тільки і робить, що знімається у фотосесіях для глянців, байдикує і цікавиться виключно дієтами для схуднення.

«Помилки накопичуються на мені, але ... створені гойдалки - вони ще не закінчилася, але одного разу ми отримаємо фінал, який я обіцяю», – написала Белла.

Користувачі мережі, як і очікувалося, відповіли відразу:

«Мені потрібна любов і увагу», «Для всіх прихильників Белла Хадід цей ролик був відкриттям», «Привіт, якщо ти читаєш це, ти прекрасна, сподіваюся, у тебе чудовий день <3», «Вона креативна 🤩», «Привіт моя красуня», «Ти ангел, мій прекрасний ангел. Люблю тебе назавжди королева», «Добре, ви працюєте класно, будь ласка, приходьте в наш будинок і будуєте качелі для дітей !!!! 🤯», «Чудово 🥵🥵».

До цього Емілі Ратаковски показала, як веселиться з Белою Хадід на пляжі. Як відомо, дівчата відомі завдяки своїм струнким і підтягнутим фигуром. Свої достоїнства Емілі і Белла демонструють з легкістю і без збентеження. Є моделями, одними з найпопулярніших у світі, дівчата також люблять епатувати публіку спільними появами.

Моделям вдається вражати мережа не тільки на показах і під час вечірок. Дівчата також люблять актиный відпочинок, тому вже не раз світилися під час розваг на пляжі. На одному з таких фото Емілі і Белла показали, як веселилися, роз'їжджаючи на скутері біля берега.

При цьому обидві красуні були в одних лише чорних бікіні, вдало подчеркнувших їх стрункі тіла. Фанати відразу ж відзначили, що ці дівчата "Ангели, яким подобається пустувати на пляжі".

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