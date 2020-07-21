Нова кохана українського телеведушего Володимира Остапчука поділилася жарким кадром з їх спільного відпочинку

Не так давно пара вирушила на жаркий відпочинок, звідки щодня публікує цілі серії стильних фото, ділиться в Сторі простими відео і показує, як проводить час біля басейну або на узбережжі.

На новому фото струнка Христина позувала в жовтому купальнику, виставивши підтягнуте тіло напоказ і восхитив тим самим фанатів. Вже багато разів шанувальники просили дівчину розкрити секрет її стрункості і "вічної молодості", адже вона виглядає набагато молодше своїх років.

«Фото заряджена на позитив! А я продовжую заряджатися енергією сонця,наповнюватися і радіти життю! Кожен раз заходячи в море, голосно вимовляю: «я люблю тебе, ЖИТТЯ»! 🧡», - написала Крістіна.

А ось що відповів сам Володимир: «Хейтеры скажуть - фотошоп. So hot 🔥🔥🔥🔥».

Шанувальники тут же підтримали:

«Христина, не пам'ятаю, ви говорили, де придбали купальник, колір -ідеальний!🔥», «Дуже красиві 🔥😙», «Красуня 💕🔥», «Да-Да! Поділіться де купальник купували 😍», «Вау! Красотища!!!😻🔥», «Ох, красуня ! ❤️🔥🔥🔥», «Шикарна Кріс ♥️», «Розкішний вигляд ;)) 🔥😘🔥», «Ви надихаєте 😍😍😍», «На що на що заряджена? Тут же суцільний з*кс 😏✅».

Також у розділі Сторі дівчина відповіла на найбільш цікаві питання фанатів, показала свій модний наряд і зазначила, де вона купує свої речі, а також розповіла про пластику і збільшення губ.

За словами Христини, щоб виправити асиметрію гуьб, їй довелося збільшити їх і тепер періодично вона підколює їх контур, також вона робила біоревіталізація, але ще не колола ботокс. Також вона розповіла, що має від природи такий рівний чоло без зморщок.

У завершенні Христина відповіла на питання про те, чи ділить вона витрати з коханим на відпочинку напололам, або ж Володимир платить за все сам: "я вже не в тому віці, щоб ділити такі витрати, так і в цілому я за іншу модель відносин!" - написала дівчина.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

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