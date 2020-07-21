Новая возлюбленная украинского телеведушего Владимира Остапчука поделилась жарким кадром из их совместного отдыха

Не так давно пара отправилась на жаркий отдых, откуда каждый день публикует целые серии стильных фото, делится в Стори простыми видео и показывает, как проводит время у бассейна или на побережье.

На новом фото стройная Кристина позировала в желтом купальнике, выставив подтянутое тело напоказ и восхитив тем самым фанатов. Уже много раз поклонники просили девушку раскрыть секрет ее стройности и "вечной молодости", ведь она выглядит намного моложе своих лет.

«Фото заряжено на позитив! А я продолжаю заряжаться энергией солнца,наполняться и радоваться жизни! Каждый раз заходя в море, произношу громко: «я люблю тебя ЖИЗНЬ»! 🧡», - написала Кристина.

А вот что ответил сам Владимир: «Хейтеры скажут - фотошоп. So hot 🔥🔥🔥🔥».

Поклонники тут же поддержали:

«Кристина, не помню, вы говорили, где приобрели купальник, цвет -идеальный!🔥», «Дуже красиві 🔥😙», «Красуня 💕🔥», «Да-да! Поделитесь где купальник покупали 😍», «Вау! Красотища!!!😻🔥», «Ох, красотка ! ❤️🔥🔥🔥», «Шикарная Крис ♥️», «Роскошный вид ;)) 🔥😘🔥», «Ви надихаєте 😍😍😍», «На что на что заряжено? Здесь же сплошной с*кс 😏✅».

Также в разделе Стори девушка ответила на самые интересные вопросы фанатов, показала свой модный наряд и отметила, где она покупает свои вещи, а также рассказала о пластике и увеличении губ.

По словам Кристины, чтобы исправить асимметрию гуьб, ей пришлось их увеличить и теперь периодически она подкалывает их контур, также она делала биоревитализацию, но еще не колола ботокс. Также она рассказала, что имеет от природы такой ровный лоб без морщин.

В завершении Кристина ответила на вопрос о том, делит ли она расходы с возлюбленным на отдыхе напололам, или же Владимир платит за все сам: "я уже не в том возрасте, чтобы делить расходы такие, да и в целом я за другую модель отношений!" - написала девушка.

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