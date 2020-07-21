Актриса Дженніфер Лопес показала свою 12-річну доньку Еммі, захопивши фанатів

На фото маленька красуня стоїть в толстовці і шортах. Еммі або Лулу, як називає її Джей, була без взуття, позуючи на доріжці з плитки. Волосся у дівчинки були кучерявим, а в руках можна побачити телефон. Дівчинка посміхалася на тлі сонця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 700 тисяч лайків за дві години і написали коментарі:

"Люблю вас дівчинки", "Чудово", "Вона така мила", "У Лулу прекрасний настрій", "Дотепність", "Ось це так, прекрасна картинка".

Раніше ми повідомляли, що легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес блиснула пружними формами під час свого улюбленого танцю.

«Не вірте мені, просто дивіться! Маленькі флешбеки до одного з моїх улюблених танцювальних номерів», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Лопес виконує запальний танець разом зі своєю підтанцьовкою.

Повідомлялося, що популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес засвітилася в компанії гарячого красеня.

Правда, для ревнощів бойфренда 50-річної зірки Алекса Родрігеса немає підстав, оскільки Джей Ло позує на парі знімків разом з 26-річним співаком Малумой з Колумбії. Відповідні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, спокуслива Джей Ло кардинально змінила імідж і перетворилася на молоду кокетку

А ще Politeka писала, що 50-річна Дженніфер Лопес звела з розуму неймовірною фігурою в шкіряній білизні

Також Politeka повідомляла, що неприборкана Дженніфер Лопес скаженіла в басейні, задерши ноги вище голови



