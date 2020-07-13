50-летняя звезда Голливуда и певица Дженнифер Лопес обескуражила кадрами летних развлечений

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее видео, в котором предстала в соблазнительном виде на большом надувном круге в виде пончика (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Артистка собрала мокрые волосы в пучок и скрыла лицо за солнцезащитными очками. Джей Ло эффектно оседлала круг, задрав аппетитные ножки выше головы. Примечательно, что в руке она держала флакончик с мыльными пузырями. Судя по ее счастливому виду и широкой улыбке, Лопес осталась в восторге от отдыха.

"Всегда благодарна за день на солнце☀️❤️", - подписала кадры актриса.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Дженн настолько совершенна 💕💕😻"

"Наслаждайся этим летом, ты заслуживаешь все !!"

"Ты моя слабость"

"Почему так чертовски мило 😩❤️"

"Дженни, я тебя очень люблю😍😍😍, могу ли я поплавать с тобой?"

Ранее мы сообщали, в сети активно обсуждают фото Лопес с 26-летним певцом Малумой из Колумбии. На первом снимке Малума, полное имя которого Хуан Луис Лондоньо Ариас, сидит, прикрыв голову красным платком и в цветочном комбинезоне, а на втором он и Дженнифер заливисто смеются. При этом привлекает внимание майка артистки - ткань с трудом прикрывает ее сочный бюст.

Скорее всего, артисты готовят совместный зажигательный трек, поскольку Малума уже не раз выступал дуэтом со звездами мировой величины. В его копилке есть композиция с Мадонной, а также совместная песня с Шакирой.

Напомним, что сияющая Джей Ло показала, что вытворяет с новым мужем и детьми: "Какие же они сладкие".

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