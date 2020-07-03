Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая является одной из самых успешных латиноамериканских звезд в США, появилась на сцене в экстравагантном костюме

Как сообщает Politeka.net, архивное фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка стояла на сцене, держа в руках кепку в блестках. Она была одета в весьма странный костюм: сверху на ней красовался мини пиджак, который соединялся кусками ткани со штанинами. А вот посреди тела красовался экстремальный разрез. Джей Ло надела под костюм боди в блестках и белые трусы. Смотрелся весь этот комплект одновременно странно и впечатляюще.

За час пост звезды собрал почти 350 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Королева», «Красотка», «Скучаю по тебе на сцене», «Да!! Та же девушка», «Удивительное фото», «Королева Бронкса. Так рада, что вы никогда не забываете свои корни!», «Ну и костюмчик», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес поделилась фотографией с тренировки. 50-летняя звезда была одета в лосины и короткий топ. Она сфотографировала себя сзади, засветив свою аппетитную «пятую точку». Несмотря на возраст, артистка выглядит прекрасно, она уделяет много времени спорту.

Напомним, что сияющая Джей Ло показала, что вытворяет с новым мужем и детьми: "Какие же они сладкие".

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