Звезда вообще не выглядит на свой возраст

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес предстала в интересном образе

Не секрет, что красотка совершенно не выглядит на свои 50 лет, что неоднократно доказывает в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, на одном из недавних снимков звезда решила сменить имидж и появилась в довольно молодежном образе. Лопес была в спортивной толстовке со шнурками на капюшоне.

Артистка поднесла камеру к лицу и запечатлела себя крупным планом. Джей Ло сделала себе два пучка на голове, выпустив на лоб "baby hair" - аккуратно уложенной "пушок".

Две круглые серьги блестели в ушах знаменитости.

Лопес пристально смотрела в камеру, ее взгляд глубокий и пристальный. Кроме того, на веках сделан макияж, который подчеркнул достоинства красотки.

Стоит отметить, что снимок обработан с помощью фоторедактора, и это бросается в глаза.

Фото было сделано на улице, позади Дженнифер можно заметить газон.

За девять часов пост собрал более 1,5 миллиона лайков и множество комплиментов.

Пользователи сети написали массу комплиментов звезде за ее столь юный вид кокетки. Люди восхитились совершенствами красотки.

"Прям девочка", - написал один из фанатов.

Напомним, Дженнифер Лопес опубликовала в своем Инстаграм архивное фото.

Красотка стояла на сцене, держа в руках кепку в блестках. Она была одета в весьма странный костюм: сверху на ней красовался мини-пиджак, который соединялся кусками ткани со штанинами. А вот посередине - был экстремальный разрез.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес позировала в одном облегающем белоснежном купальнике, который подчеркивает ее роскошные формы.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.