Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес предстала в интересном образе 

Не секрет, что красотка совершенно не выглядит на свои 50 лет, что неоднократно доказывает в своем Инстаграм, пишет Politeka.net

Так, на одном из недавних снимков звезда решила сменить имидж и появилась в довольно молодежном образе. Лопес была в спортивной толстовке со шнурками на капюшоне. 

Артистка поднесла камеру к лицу и запечатлела себя крупным планом. Джей Ло сделала себе два пучка на голове, выпустив на лоб "baby hair" - аккуратно уложенной "пушок". 

Две круглые серьги блестели в ушах знаменитости.

Популярные статьи сейчас

Расправа над гривной, новые штрафы и срочное заявление Минфина – главное за ночь

Любимица Киркорова огорошила, показав подросшего сына: "Боже мой, копия Филипп"

Новая выплата пенсий украинцам, деньги уже выделены: появилось срочное заявление Пенсионного фонда

Оставшаяся без волос Заворотнюк готовится к прощанию: "Я буду скучать"
Показать еще

Лопес пристально смотрела в камеру, ее взгляд глубокий и пристальный. Кроме того, на веках сделан макияж, который подчеркнул достоинства красотки. 

Стоит отметить, что снимок обработан с помощью фоторедактора, и это бросается в глаза.  

Фото было сделано на улице, позади Дженнифер можно заметить  газон. 

За девять часов пост собрал более 1,5 миллиона лайков и множество комплиментов. 

Пользователи сети написали массу комплиментов звезде за ее столь юный вид кокетки. Люди восхитились совершенствами красотки. 

"Прям девочка", - написал один из фанатов. 

Напомним, Дженнифер Лопес опубликовала в своем Инстаграм архивное фото.

Красотка стояла на сцене, держа в руках кепку в блестках. Она была одета в весьма странный костюм: сверху на ней красовался мини-пиджак, который соединялся кусками ткани со штанинами. А вот посередине - был экстремальный разрез.

View this post on Instagram

I rep NY 4eva...

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

Ранее сообщалось, что  Дженнифер Лопес позировала в одном облегающем белоснежном купальнике, который подчеркивает ее роскошные формы.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.