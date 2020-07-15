Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес предстала в довольно откровенном образе
Звезда любит баловать своих поклонников горячими фото в различных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз красотка предстала в кожаном белье.
Дженнифер надела черный топ, подчеркнувший ее красивую грудь, и при этом не показав ничего лишнего. Сверху знаменитость надела черную дутую куртку.
Красотка была в трусиках на высокой посадке и с молнией посередине. Поясок с цепочкой смотрелся на формах замечательно.
Босоножки на тонкой шпильке и красивые сережки-кольца в ушах завершили образ.
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Тонкая талия и стройные ножки Джей Ло - разве можно не влюбиться в такую безупречную фигуру.
В посте певица сообщила о распродаже своей коллекции одежды. Звезда просила публиковать фото в одежде ее бренда.
Всего за 10 минут пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети были поражены красотой Джей Ло, они написали массу комплиментов и ее фигуре, и ей самой.
"Пантера", - написал один из фанатов.
Напомним, Джей Ло надела белую маечку, которая обтянула ее красивую грудь. Черные лямки комбинезона тянулись к стройной талии артистки.
Звезда распустила длинные ровные волосы, ее макияж был сделан с акцентом на пышные ресницы. При этом нельзя обратить внимание и на глянцевые губы знаменитости.
Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес показала собственных детей, а также бывшего супруга Марка Энтони на странице в Инстаграм.
«С днем отца! Пусть этот день будет самый лучший день для вас», - коротко говорится в сообщении.
Пользователи сети присоединились к поздравлениям.
Напомним, прекрасная Джей Ло удивила горячим образом, соблазнительные кадры
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