Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес предстала в довольно откровенном образе

Звезда любит баловать своих поклонников горячими фото в различных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз красотка предстала в кожаном белье.

Дженнифер надела черный топ, подчеркнувший ее красивую грудь, и при этом не показав ничего лишнего. Сверху знаменитость надела черную дутую куртку.

Красотка была в трусиках на высокой посадке и с молнией посередине. Поясок с цепочкой смотрелся на формах замечательно.

Босоножки на тонкой шпильке и красивые сережки-кольца в ушах завершили образ.

Тонкая талия и стройные ножки Джей Ло - разве можно не влюбиться в такую безупречную фигуру.

В посте певица сообщила о распродаже своей коллекции одежды. Звезда просила публиковать фото в одежде ее бренда.

Всего за 10 минут пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были поражены красотой Джей Ло, они написали массу комплиментов и ее фигуре, и ей самой.

"Пантера", - написал один из фанатов.

Напомним, Джей Ло надела белую маечку, которая обтянула ее красивую грудь. Черные лямки комбинезона тянулись к стройной талии артистки.

Звезда распустила длинные ровные волосы, ее макияж был сделан с акцентом на пышные ресницы. При этом нельзя обратить внимание и на глянцевые губы знаменитости.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес показала собственных детей, а также бывшего супруга Марка Энтони на странице в Инстаграм.

«С днем отца! Пусть этот день будет самый лучший день для вас», - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям.

Напомним, прекрасная Джей Ло удивила горячим образом, соблазнительные кадры

А еще Politeka сообщала, что прекрасная Джей Ло удивила горячим образом, соблазнительные кадры

Также Politeka писала, что Джей Ло показала подросших двойняшек и взбудоражила сеть