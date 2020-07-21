Актриса Дженнифер Лопес показала свою 12-летнюю дочь Эмми, восхитив фанатов

На фото маленькая красавица стоит в толстовке и шортах. Эмми или Лулу, как называет ее Джей, была без обуви, позируя на дорожке из плитки. Волосы у девочки были кудрявыми, а в руках можно увидеть телефон. Малышка улыбалась на фоне уходящего за деревья солнца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 700 тысяч лайков за два часа и написали комментарии:

"Люблю вас девочки", "Прекрасно", "Она такая милая", "У Лулу прекрасное настроение", "Остроумие", "Вот это да, прекрасная картинка".

Ранее мы сообщали, что легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес сверкнула упругими формами во время своего любимого танца.

«Не верьте мне, просто смотрите! Маленький флэшбек к одному из моих любимых танцевальных номеров», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Лопес исполняет зажигательный танец вместе со своей подтанцовкой.

Сообщалось, что популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветилась в компании горячего красавца.

Правда, для ревности бойфренда 50-летней звезды Алекса Родригеса нет оснований, поскольку Джей Ло позирует на паре снимков вместе с 26-летним певцом Малумой из Колумбии. Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Напомним, соблазнительная Джей Ло кардинально сменила имидж и превратилась в юную кокетку

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